القومى للمرأة بسوهاج يختتم الدورات التدريبية للقيادات الدينية

سوهاج محمود مقبول

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم الخميس، فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بالقيادات الدينية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة "تنمية الأسرة المصرية" استمرت هذه الدورات التدريبية على مدار 6 أيام، بمقر الفرع في مدينة سوهاج، وهدفت إلى تعزيز وعي القيادات الدينية حول القضايا السكانية والصحية والاجتماعية التي تهم المجتمع المصري.

وفي تصريحاتها، أكدت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن هذه الدورات تأتي ضمن الجهود المبذولة لتفعيل دور القيادات الدينية في نشر الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والسكانية، وأهمية المباعدة بين الولادات، فضلاً عن مكافحة العنف ضد المرأة وأضافت أن المبادرة تستهدف تعزيز صحة المرأة الإنجابية وتحسين صحة الأسرة بشكل عام.

كما أشارت إلى أن هذه الدورات التدريبية استهدفت 150 من القيادات الدينية من مختلف الأديان، حيث ضمت الدورات 90 من القيادات الدينية الإسلامية و60 من القيادات المسيحية وقد تم تنظيم ثلاث دورات تدريبية في كل منها يومان، واستهدفت كل دورة شريحة مختلفة من القيادات الدينية في مركزي طهطا وأخميم.

وأوضحت "وهبي" أن هذه الدورات لم تقتصر فقط على تقديم المعلومات، بل شملت ورش عمل تفاعلية تهدف إلى نشر الوعي وتعميق الفهم حول القضايا المستهدفة، مشيرة إلى أن الدورات كان لها دور كبير في تحفيز القيادات الدينية على المساهمة الفعالة في تعزيز القيم الصحية والإجتماعية داخل المجتمع.

شارك في تقديم المحاضرات والتدريبات مجموعة من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات، من بينهم الدكتورة سحر وهبي، والدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف في سوهاج، والدكتورة منى حنا، مقررة مناوبة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مروة شعبان، عضو فرع المجلس وأستاذة في كلية الطب بجامعة سوهاج، والدكتورة نجلاء عبد الغفار، أستاذة في كلية التربية بجامعة سوهاج، بالإضافة إلى عدد من الأئمة والراهبات، منهم الشيخ إبراهيم، مسؤول الدعوة الإلكترونية بمديرية الأوقاف، والراهبة فيولا فوزي، والشيخ عبداللاه سالم، والشيخ مصطفى هاشم، والقمص بسادة جون.

تعتبر هذه الدورات جزءًا من استراتيجية المجلس القومي للمرأة في سوهاج لتوسيع دائرة الوعي الاجتماعي بين مختلف الفئات المجتمعية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وصحة الأسرة في المحافظة.