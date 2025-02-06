العراق يدعو المجتمع الدولى للوقوف بحزم ضد أى محاولات لتهجير الفلسطينيين

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أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم/الخميس/، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأى دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطينى، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم ضد هذا التوجه.



وذكرت الوزارة - فى بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".



وأكدت أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه..قائلة إن العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسرى أو عبر أى وسائل أخرى، معتبرة أن هذه الدعوات تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع.



وجددت الوزارة، دعوتها للمجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.