الطقس اليوم الخميس 6-2-2025.. حالة عدم استقرار وأمطار بهذه المناطق

كتب محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 6 فبراير 2025، استمرار نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية تصل سرعتها من 35: 50 كم فى الساعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ومن المتوقع اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (2.5) : (4) أمتار، والبحر المتوسط : مضطرب جدا ارتفاع الأمواج (4: 6) أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.