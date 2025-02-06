الطقس اليوم الخميس 6-2-2025 بجنوب سيناء.. سانت كاترين الصغرى درجة واحدة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس 6_2_2025 طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا الرياح نشطة 48 كيلو فى الساعة والسحب مسمش

حالة الملاحة بالبحر الأحمر الرياح شماليه غربية وارتفاع الموج 4:2:5 حالة البحر مضطرب

درجات الحرارة في مدن المحافظة

سانت كاترين العظمى 14 الصغرى 01

راس سدر العظمي 19الصغرى 11

طور سيناء العظمى 20الصغرى 11

شرم الشيخ العظمي 22الصغرى 14

طابا العظمى 18الصغرى10

حيث توقعت ،الهيئة العامة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 6_ 2_2025 استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء والأجواء مائلة للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناءاستمرار اضطراب الملاحة البحرية على

البحر المتوسط وارتفاع الموج من (6:4 متر)

والبحر الأحمر وارتفاع الموج من (4:2:5 متر)



ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

تكون خفيفه على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 17 درجة

