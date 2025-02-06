الطقس اليوم الأربعاء 6-2-2025 ببورسعيد.. ارتفاع شديد بالأمواج.. فيديو وصور

بورسعيد ـ محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، اليوم الخميس، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأجواء المناخية.

شهدت محافظة بورسعيد، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث ارتفعت الأمواج بصورة ملحوظة، ما أدى إلى وصول مياه البحر إلى بعض الكافتيريات المطلة على الشاطئ.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما تسبب فى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما أشارت الهيئة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وحذّرت الجهات المختصة رواد الشواطئ والصيادين من خطورة الطقس اليوم، داعيةً إلى توخى الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، خاصةً مع استمرار اضطراب الأحوال الجوية.

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