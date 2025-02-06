الطقس السيئ يضرب دمياط.. سقوط عامود إنارة ولافتات إعلانية

دمياط - هيثم مراد

شهدت محافظة دمياط عدة حوادث متتالية نتيجة الطقس السيئ الذى تشهده المحافظة هذه الأيام، ويسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا يصحبه انخفاض شديد في درجات الحرارة، وارتفاع في سرعة الرياح، فضلا عن تساقط أمطار متوسطة في بعض مدن دمياط، ويرصد "اليوم السابع" في التقرير التالي أبرز حوادث الطقس بدمياط.

سقوط عامود إنارة دون خسائر بشرية

في مدنية رأس البر وتحديدا منطقة الجربي، سقط عامود إنارة نتيجة سرعة الرياح، لم ينتج عن الحادث خسائر بشرية فقط إتلاف سيارة أجرة كانت قريبة منه، إضافة إلي إتلاف بعضا من اللوحات الإعلانية أيضا، وقام مجلس مدينة رأس البر برفع ناتج الحادث، إضافة إلي تشكيل لجان لمتابعة وفحص اللافتات الإعلانية المتواجدة بالمدينة والتعامل الفوري مع المخالف منها، فيما نظمت إدارة مرور دمياط حملات مرورية لضبط حركات السير بالمنطقة.

سقوط لافتة إعلانية بدمياط ومظلة بمدينة عزبة البرج

شهدت مدينة دمياط سقوط لافتة إعلانية فجر اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، دون خسائر في الأرواح، حيث تفاجئ الأهالي بسقوط لافتة إعلانية أسفل عقار سكني بمنطقة ميدان الشهابية وسط دمياط، وعلى الفور تحركت معدات مجلس مدينة دمياط نحو موقع الحدث، والتي نجحت في رفع اللافتة، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها بالمنطقة لفحص أعمدة الإنارة وكذلك تلك اللافتات لمنع تكرار تلك الحوادث مرة أخري.

وتفاجئ أهالي مدينة عزبة البرج بسقوط مظلة مصنوعة من الصاج كانت تستخدم في حماية ورشة صناعية من مياه الأمطار، وحاول أهالي المدينة رفع تراكمات الحادث، بينما شكل مجلس مدينة عزبة البرج لجان لمتابعة موقف اللافتات الإعلانية بالمدينة والتعامل مع المخالف منها، فضلا عن تنفيذ حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة بشوارع عزبة البرج.

ومن جانبه، أصدر الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تعليمات مشددة بشأن تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة صيانة أعمدة الإنارة، فضلا عن متابعة موقف اللافتات الإعلانية بشوارع المحافظة والتعامل بصورة فورية مع المخالف منها.

وتابع محافظ دمياط تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، إضافة إلي نشر تحذيرات بشأن السير بشوارع دمياط، والتي تضمنت منع السير أسفل العقارات القديمة وكذلك عدم السير أسفل اللافتات الإعلانية، إضافة إلي عدم ملامسة أعمدة الإنارة أثناء تساقط الأمطار وتجنب السير بجوارها.