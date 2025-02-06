الصحة بدمياط تحقق تقدمها فى مجال التحول الرقمى.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

حققت مديرية الصحة بدمياط تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية خلال عام 2024، وهو ما يعكس توجهًا قويًا نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

أبرز الإنجازات تشمل:

. تحديث البنية التحتية التقنية: تحسين الأجهزة والشبكات، وإنشاء بنك بيانات مركزي.

. تطوير الأنظمة الصحية: تحديث نظام إدارة المستشفيات (HIS)، وربط الأنظمة الصحية إلكترونيًا لتسهيل تبادل البيانات.

. الدعم الفني والتدريب: تدريب الموظفين على أنظمة الميكنة، مثل تسجيل الوفيات وفقًا لمعايير ICD10 وميكنة مكاتب الصحة ونظام الألبان.

. تحليل البيانات والتقارير الإحصائية: إعداد تقارير دورية لتقييم الأداء الشهري، ومتابعة بيانات الفنيين والمتقدمين لبعثة الحج.

. دعم المبادرات الصحية: تقديم بيانات لمبادرات مثل “100 يوم صحة” و”بداية جديدة لبناء إنسان”.

. توزيع الأجهزة: توفير أجهزة كمبيوتر لدعم ميكنة المخازن والمبادرات الصحية المختلفة.

.تحسين كفاءة العمل: تحديث الأنظمة، توفير الأجهزة، وتقديم الدعم الفني المستمر.

يذكر أن هذه الخطوات تعزز من كفاءة الأداء الصحى وتدعم توجه مصر نحو التحول الرقمى فى قطاع الصحة.