الشتاء يضرب الإسكندرية بقوة.. ارتفاع شديد للأمواج وبرودة تصل للصقيع.. لايف

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم اليوم السابع بث مباشر من كورنيش محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، رياح عنيفة وصلت إلى حد العواصف واضطراب كبير فى حالة البحر، إذا ارتفعت الأمواج لـ6 أمتار، حيث يسود طقس شتوى شديد البرودة على البحر المتوسط.

وتتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس 6 فبراير 2025، نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية تصل سرعتها من 35: 50 كم فى الساعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



ومن المتوقع طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (2.5): (4) متر، والبحر المتوسط : مضطرب جدا ارتفاع الأمواج (4: 6) متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

ارتفاع الأمواج في. الإسكندرية



المواطنين يستمتعون بالاجواء الشتوية بالإسكندرية



تتعدي ال6 أمتار ارتفاع الأمواج في الإسكندرية



خروج مياة البحر علي كورنيش الإسكندرية