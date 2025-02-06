اليوم السابع
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الرقابة الإدارية تضبط مديرًا بحى فى القاهرة بتهمة تلقى الرشوة

الخميس، 06 فبراير 2025 04:56 م
الرقابة الإدارية تضبط مديرًا بحى فى القاهرة بتهمة تلقى الرشوة الرقابة الادارية - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

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ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.

وأكدت الهيئة أن المتهم استغل سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.

وبعد العرض على المستشار النائب العام، صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة. وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وتواصل الجهات المعنية متابعة استصدار التراخيص للمواطنين وفق الإجراءات القانونية لضمان حقوقهم.







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