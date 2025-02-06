الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم لبناء قدرات الكوادر فى غينيا بيساو

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث أشاد الرئيس بالروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وغينيا بيساو، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لبناء قدرات الكوادر فى غينيا بيساو فى القطاعات ذات الأولوية، كما تم التأكيد على أهمية نقل الخبرات المصرية بما يسهم فى دعم مسيرة التنمية فى غينيا بيساو ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.