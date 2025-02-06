التيبس وفقدان الوزن.. أعراض غير معروفة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

كتبت فاطمة خليل

لا يتعلق التهاب المفاصل الروماتويدي بألم المفاصل فحسب، بل يمكن أن يسبب التعب وفقدان الوزن غير المبرر والتنميل وحتى مشاكل الرئة أو العين، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي الأقل شهرة والتي غالبًا ما يتجاهلها الناس، بحسب موقع "تايمز ناو".غالبًا ما يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بألم المفاصل والتورم والتيبس، ولكن هل تعلم أنه يمكن أن يكون له أيضًا أعراض خفية يتجاهلها كثير من الناس؟

لا يؤثر هذا المرض المناعي الذاتي المزمن على المفاصل فحسب، بل يمكن أن يؤثر على الجسم بالكامل.

إن تحديد العلامات الدقيقة في وقت مبكر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل فعال.

لا يتعلق التهاب المفاصل الروماتويدي بألم المفاصل فقط. يعاني العديد من المرضى من أعراض لا تبدو في البداية مرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مما قد يؤخر التشخيص والعلاج.

يعد التعرف على هذه العلامات المبكرة أمرًا بالغ الأهمية لمنع المضاعفات طويلة الأمد



1. التعب المستمر والشعور بالإعياء



هل تشعر بالإرهاق طوال الوقت، حتى بعد ليلة نوم كاملة؟ يمكن أن يكون هذا علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي. التعب في التهاب المفاصل الروماتويدي ليس مجرد تعب، بل هو إرهاق عميق يمكن أن يتداخل مع الأنشطة اليومية. غالبًا ما يكون هذا مصحوبًا بشعور عام بالإعياء (الضيق)، والذي يرفضه الكثير من الناس باعتباره إجهادًا أو قلة نوم.

2. تصلب المفاصل في الصباح الذي يستمر لفترة طويلة

يعد الاستيقاظ مع تصلب المفاصل أمرًا شائعًا، خاصة مع تقدمنا في السن. ومع ذلك، فإن التصلب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي مختلف - فهو يستمر لأكثر من ساعة ويمكن أن يجعل من الصعب التحرك في الصباح.

تصلب المفاصل في الصباح الذي يستمر لفترة طويلة هو علامة على التهاب المفاصل الالتهابي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي إذا شعرت بأن مفاصلك مشدودة كل صباح، فقد حان الوقت لإجراء فحص.

3. فقدان الوزن غير المبرر

إذا كان الرقم الموجود على الميزان ينخفض دون أي تغييرات في نظامك الغذائي أو روتين التمارين، فقد يكون التهاب المفاصل الروماتويدي هو السبب. يزيد الالتهاب المزمن من معدل الأيض ويؤثر على الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود. هذه علامة تحذيرية غالبًا ما يتم تجاهلها بأن شيئًا خطيرًا قد يحدث في الجسم.

4. وخز وخدر في اليدين والقدمين

هل تشعر غالبًا بوخز أو خدر في يديك أو قدميك؟ يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي التهابًا يضغط على الأعصاب، مما يؤدي إلى حالات مثل متلازمة النفق الرسغي.

يأتي العديد من المرضى معتقدين أنهم يعانون من مشاكل في الأعصاب، لكن يتبين أنها انضغاط عصبي مرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي. لا ينبغي تجاهل الوخز والخدر أبدًا".

5. حمى خفيفة لا تزول

حمى خفيفة متكررة بدون سبب واضح؟ يمكن أن يسبب الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي حمى منخفضة الدرجة تأتي وتختفي. إذا كنت تعاني من هذا إلى جانب التعب وآلام المفاصل، فقد يكون ذلك مؤشرًا مبكرًا للنشاط المناعي الذاتي في جسمك.

6. مشاكل العين: الاحمرار والجفاف والحساسية

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى التهاب أكثر من مجرد المفاصل - يمكن أن يؤثر أيضًا على العينين.

قد يشير جفاف العين أو الاحمرار أو الألم أو الحساسية للضوء إلى التهاب. في الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب الصلبة (التهاب الجزء الأبيض من العين)، والذي إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية.

7. ضعف اليدين وصعوبة الإمساك بالأشياء

إذا كنت تجد صعوبة مفاجئة في الإمساك بقلم أو تحريك مقبض الباب أو الإمساك بفرشاة الأسنان، فقد لا يكون ذلك مجرد ضعف، بل قد يكون التهاب المفاصل الروماتويدي. يبدأ المرض غالبًا بالتأثير على المفاصل الصغيرة في اليدين، مما يجعل المهام اليومية أكثر صعوبة.

8. كتل صلبة تحت الجلد (عقيدات الروماتويد)

يصاب بعض مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بكتل صلبة تحت الجلد، وخاصة حول نقاط الضغط مثل المرفقين أو الأصابع. يمكن أن تتراوح هذه العقيدات الروماتويدية من غير مؤلمة إلى مؤلمة وقد تشير إلى التهاب المفاصل الروماتويدي الأكثر تقدمًا.

9. ضيق التنفس وألم الصدر

لا يتوقف التهاب المفاصل الروماتويدي عند المفاصل فحسب، بل يمكن أن يؤثر على القلب والرئتين أيضًا. يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى حالات مثل التهاب الجنبة (التهاب بطانة الرئة) أو التهاب التامور (التهاب بطانة القلب)، مما يسبب ألمًا في الصدر وصعوبة في التنفس وسعالًا مزمنًا.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، وخاصة مجتمعة، فلا تتجاهلها، التدخل المبكر هو المفتاح في التهاب المفاصل الروماتويدي فكلما أسرعنا في التشخيص وبدء العلاج، كانت النتائج على المدى الطويل أفضل. يمكن أن يؤدي تأخير العلاج إلى تلف المفاصل وإصابة الأعضاء وانخفاض كبير في جودة الحياة".

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أكثر من مجرد ألم في المفاصل - إنه مرض جهازي يمكن أن يؤثر على أجزاء متعددة من الجسم. يمكن أن يساعد التعرف على العلامات الخفية في وقت مبكر في التشخيص في المراحل المبكرة وتعزيز فرص إدارة المرض.