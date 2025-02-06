اليوم السابع
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"التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 5500 وظيفة معلم مساعد

الخميس، 06 فبراير 2025 11:08 م
"التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 5500 وظيفة معلم مساعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت أسماء أمين

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، و 2000 وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/  في الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 12 مارس المقبل، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.


 







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التنظيم والادارة

مسابقة معلم مساعد

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