الأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، والتى بدأت أمس، وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة.
يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، لمدة 15 يوما.
رسوم التظلم :-
- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي.
الأوراق المطلوبة لعمل التظلم :-
- صورة الرقم القومي
- صورة رقم الجلوس
- إيصال رسم قيمة التظلم
- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .
يوم الاطلاع : -
- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.
- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.