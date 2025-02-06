اليوم السابع
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الأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الخميس، 06 فبراير 2025 12:14 م
الأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة طلاب
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، والتى بدأت أمس، وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة.

يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ،  لمدة 15 يوما.

رسوم التظلم :-

- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي.

الأوراق المطلوبة لعمل التظلم :-

- صورة الرقم القومي

- صورة رقم الجلوس

- إيصال رسم قيمة التظلم

- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع : -

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.

 







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