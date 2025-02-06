الآلاف يحتجون ضد ترامب وإيلون ماسك فى المدن الأمريكية.. صور وفيديو

كتبت ريم عبد الحميد

خرج آلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن عبر الولايات المتحدة للاحتجاج إلى سلسلة من الإجراءات المبكرة التى اتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأدانوا خططه بشان الترحيل الجماعى للمهاجرين وهجماته على مبادرات التنوع ومساعييه لتقييد حقوق المتحولين جنسيا.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الاحتجاجات ضد ترامب التى خرجت فى مدن كبرى وعواصم الولايات فى أكثر من 10 ولايات، قد بدأ التنظيم لها عبر الإنترنت، حيث انتشرت هاشتاجات عديدة تعبر عن الاحتجاج مثل "بناء المقاومة".



وقال مشاركون فى تنظيم المظاهرات إنها تهدف إلى الاحتجاج على إجراءت ترامب المبكرة ومشروع 2025، وهو خطة يمينية محافظة سعى ترامب لأن ينأى بنفسه عنها خلال الحملة الانتخابية، إلا أن العديد من خططه الحالية يتماشى مع المقترحات التى وردت فى المشروع 2025.



احتجاجات ضد ترامب

وفى إحدى المظاهرات فى ولاية ميتشيجان، قالت النائبة الديمقراطية بالمجلس التشريعى للولاية كارى رينجانز إن الناس عبر الولاية تجمعوا أمام مبنى الكاتول وفى درجات حرارة متجمدة. وأضافت أنه تم تخطيط الاحتجاجات على مدار 48 ساعى وتم تنظيمها من قبل أشخاص لم يعودوا قادرين على التحمل.



احتجاجات ضد ترامب وماسك

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن المحتجين تجمعوا فى فيلادليفيا وأمام المبانى التشريعية فى ولايات كاليفورنيا ومينسوتا وميتشيجان وتكساس وويسكونسن وإنديانا وغيرها، ورفعوا لافتات تهاجم ترامب والملياردير إيلون ماسك الذى يقود وكالة الكفاءة الحكومية الجديدة والمشروع 2025.



الآلاف يحتجون فى المدن الأمريكية

وقالت إحدى المشاركين فى الاحتجاجات فى ولاية أوهايو إنه قد روعها التغييرات التى حدثت فى الديمقراطية فى الأسبوعين الأخيرين، لكنها بدأت قبل وقت طويل. وأضافت أنها تحاول أن تسجل وجودها فى المقاومة.

ودعت حركة الاحتجاج غير الرسمية عبر الإنترنت إلى تنظيم 50 احتاجا فى 50 ولاية مستقبلا. وانتشرت مواقع وحسابات عبر السوشيال ميديا تطالب بالتحرك وتحمل رسائل من أجل "رفض الفاشية" والدفاع عن الديمقراطية.

وهاجم المحتجون وصول إيلون ماسك إلى بيانات وزارة الخزانة، وقالوا إن الأمر مقلق للغاية، وحذروا من أن عدم التحرك وجعل الكونجرس يتدخل فإن الأمر سيكون هجوما على الديمقراطية.