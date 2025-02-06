افتتاح معرض "أجندة" بمكتبة الإسكندرية بمشاركة 187 فنانا

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح معرض أجندة فى دورته الثامنة عشرة، وذلك بقاعتى المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة، حيث افتتح المعرض جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، وقال أن هذا العام تم تسجيل 1110 طلاب للمشاركة.



وقامت لجنة فنية متخصصة باختيار المشاركين الذين بلغ عددهم 187 فنانًا وفنانة من مختلف أرجاء مصر فى كافة التخصصات الفنية.



وأشار حسنى، إلى أن هذا العام ولأول مرة يشارك فى المعرض أكثر من 50% من الشباب، وعدد كبير منهم من مواليد عام 2000 وما بعده، وهذا يدل على النجاح الكبير للمعرض ودخول الشباب بقوة فى الساحة الفنية. وأضاف أنه خلال هذه الدورة، يتم تكريم أسماء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا ابداعهم بيننا دليلًّا على استمرار وجودهم فى وجداننا؛ وهم الفنانان: فاهان تلبيان، ومصطفى الفقي.



ورحب حسنى بضيوف شرف هذا العام، الفنانة سرية صدقى، الفنانة عزة أبو السعود والفنانة ميرفت السويفي. فلكل منهن أثر واضح فى حركة الفن التشكيلى المصري.



جدير بالذكر أن المعرض ممتد داخل مكتبة الإسكندرية حتى يوم السبت 22 فبراير 2025، يوميًا من 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.