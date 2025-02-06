استمرار دخول المساعدات المصرية عبر معبر رفح.. 170 شاحنة تعبر اليوم

معبر رفح - محمد حسين

تواصلت اليوم عمليات إدخال المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث تحركت 170 شاحنة محملة بالإمدادات الإغاثية في طريقها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، ومنها إلى القطاع، في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

ووفقًا لمصادر ميدانية، تضمنت القافلة شاحنات محملة بالمواد الغذائية، المستلزمات والمواد الإغاثية الأساسية، إلى جانب 17 شاحنة محملة بالوقود لدعم احتياجات القطاع، الذي يواجه أزمة حادة في مختلف الموارد الأساسية.

ويتزامن استمرار تدفق المساعدات مع استعدادات طبية مكثفة داخل معبر رفح لاستقبال المصابين والمرضى القادمين من غزة، حيث تم تجهيز سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لضمان تقديم الرعاية العاجلة فور وصولهم إلى الأراضي المصرية.

وأكدت مصادر طبية أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان نقل المصابين بسرعة وأمان إلى المستشفيات المصرية، مشيرةً إلى الجهود المبذولة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.

ويأتي هذا ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الفلسطينيين، سواء عبر تقديم المساعدات الإنسانية أو توفير الرعاية الصحية للمصابين، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز جهود الإغاثة داخل قطاع غزة.