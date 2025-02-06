"استعلامات أسوان" تواصل جهود الحملة المجتمعية "حقك مسئوليتنا"

أسوان – عبد الله صلاح

عقد مركز النيل للإعلام بأسوان بالتعاون مع نادى أسوان الرياضى ندوة بالجهود الذاتية بعنوان تأثير التوعية على سلوك المستهلك في مصر وذلك في إطار الحملة الإعلامية المجتمعية التي يقوم بها قطاع الإعلام الداخلى بعنوان "حقك مسئوليتنا" بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

يأتى ذلك بهدف رفع الوعي لدى المواطنين بمختلف الفئات وحمايتهم من أى ممارسات ضارة صحياً أو إقتصاديا لضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك، وكان الجمهور المستهدف من الطلاب أعضاء الفريق الرياضي لكرة القدم للأشبال بنادى أسوان الرياضى.

وحاضر الندوة الدكتور أمجد وحيد الدين مدرب تنمية بشرية وتناول فى حديثه عن جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال ، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده ، كذلك دور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك.

وأكد، أن المواطن له دور كبير من خلال وعيه وسلوكه فى الاستهلاك مما يساهم فى ضبط سعر السلعة لأنها مسألة عرض وطلب والدولة لها دور أيضا من خلال ضبط آليات الأسواق وأحكام الرقابة على الأسعار، مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن.

نظم الندوة وأدارها أحمد عبد الحميد، أخصائي إعلام وتدريب ومسئول البرامج الإعلامية بالمركز وتحت إشراف إيمان عبد الحليم، مدير مجمع إعلام أسوان.