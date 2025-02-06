اختيار مشروع طلاب مدرسة مصرية ضمن الأفضل في المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي

كتب محمود طه حسين

بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اختار الخبراء المشاركون في الملتقى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي، المشروع المقدم من طلاب مدرسة ماجيستي الدولية كأحد أفضل المشاريع الفائزة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك بعد منافسة قوية بين أكثر من 430 مشروعًا تقنيًا مبتكرًا. وشهدت هذه المسابقة إشادة واسعة بالمشاريع المتميزة التي تم تقديمها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ويقام الملتقى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي في الفترة من ٢ إلى ٧ فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقد شارك في حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من سفراء الدول المشاركة في الملتقى.

وجاء هذا التكريم المرموق نتيجة التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبادرة أجيال مصر الرقمية، والجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المدارس الدولية والتكنولوجية. ويُعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو تعزيز الابتكار التكنولوجي في مصر ودعم الأجيال الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعد الملتقى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي، واحداً من أبرز الأحداث العلمية على مستوى العالم، حيث يشارك في الملتقى ٣٠ دولة على مستوى العالم.

وتقام فعاليات الملتقى في المعرض الدولي للذكاء الاصطناعي. وحضر المنتدى نخبة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين، مما أتاح فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أشار إلى أن إقامة الملتقى في نسخته الثالثة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يأتي انطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بمجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في العديد من المجالات.

أضاف وزير الشباب:"إن العلوم الحديثة والتكنولوجيا أصبحت هي الركيزة الأساسية التي تنهض بها الشعوب، حيث تدخل التكنولوجيا في جميع الصناعات الحديثة والتي تسهم في البناء والتطور، لذلك حرصت وزارة الشباب والرياضة على اقامة الملتقي ومشاركة عديد من الدول به، من أجل الاستفادة بخبرات الآخرين في مجال التطور التكنولوجي"، موضحاً أن الملتقي يهدف إلى تنمية الوعي العلمي والثقافي، وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب، واستغلال طاقاتهم وافكارهم المختلفة في البناء والتطور والتنمية.

وشهد الملتقى جلسة حوارية عن أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي وأهميته بمشاركة الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتورة هدي بركة مساعد وزير الاتصالات، والدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات، والدكتور أمير مناع رئيس مجلس إدارة مدارس ماجيستي الدولية، وأدار الجلسة الإعلامي محمد سيف.

كما شهد الملتقى افتتاح المعرض الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض المشروعات المشاركة بالنسخة الثالثة.

وجرى خلال فعاليات الملتقى عرض أكثر من ٣٥٠ مشروعًا فردياً، بالإضافة إلى ١٥٠ مشروعاً جماعياً، حيث قدم المشاركون أفكاراً رائدة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الطبية والتعليمية إلى الحلول البيئية والاقتصادية، وسط تفاعل واسع من الحضور الخبراء بحضور ١٥٠ مبدعاً ومبتكراً أجنبياً، إلى جانب ٣٠٠٠ مشارك مصري، مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار في مصر.