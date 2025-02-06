إندبندنت: خطة ترامب بشأن تهجير سكان غزة "مستحيلة وغير أخلاقية"

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استبعدت صحيفة /إندبندنت/ البريطانية احتمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدة أنها خطة "مستحيلة وغير أخلاقية إلى حد كبير".



وقالت الصحيفة ، فى افتتاحيتها اليوم الخميس ، إن اقتراح ترامب "بتطهير غزة عرقيا من سكانها الفلسطينيين" استحوذ بالتأكيد على إنتباه العالم، موضحة أنه بطريقة أو بأخرى، سيتم إعادة بناء غزة، لكن لا يوجد مكان لنزوح جماعى آخر للفلسطينيين فى مستقبل القطاع.



وأكدت أن الترحيل القسرى لأكثر من مليون ونصف فلسطينى من أرضهم وما تبقى من منازلهم من شأنه أن يمثل أكبر عمل من أعمال التطهير العرقى منذ الحرب العالمية الثانية، مبينة أن هذه الفكرة غير إنسانية، سواء كانت نية ترامب، المعلنة فى توفير احتياجات سكان قطاع غزة النازحين باستمرار ، حقيقية أو غير حقيقية.



وشددت /إندبندنت/ على أن الوقت قد حان الآن لبناء حل الدولتين، ولكن يجب التغلب على موقف إسرائيل الرافض لتحقيق هذا المفهوم، مضيفة أنه بطريقة أو بأخرى، سيتم إعادة بناء غزة كجزء من دولة فلسطينية.



وأشارت إلى أن "حل الدولتين" يعنى "حل الدولتين"، ويجب الاعتراف بالجانبين على نطاق واسع باعتبارهما دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة وبمكانة متساوية فى المجتمع الدولي، وأن يدعمهما تحالف من أولئك المستعدين لتمويل إعادة الإعمار والتنمية وضمان حدود الدولتين وسلامة مواطنيهما.



وفى ختام افتتاحيتها، أكدت الصحيفة أنه لا مكان لنزوح جماعى آخر للفلسطينيين فى مستقبل غزة.