أخبار البورصة اليوم الخميس 6-2-2025

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وبريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والقاهرة للزيوت والصابون، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 92.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.64%، والعرب على 4.48%، واستحوذت المؤسسات على 16.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات العربية للبيع بقيمة 18.5 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 976.3 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 2500 سهم، 5 أسهم، 3500 سهم، 1500 سهم، 48.4 ألف سهم، 1000 سهم، 42 ألف سهم، 20 ألف سهم، 35850 سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 27 ألف سهم، 1.024 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.42 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2 مليون سهم، 114 ألف سهم، 706.7 ألف سهم، 40 ألف سهم، 169.6 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 1.5 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 450 ألف سهم خزينة، واشترت الثانية 450 ألف سهم خزينة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 13.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 10.5 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 27%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.4 مليار جنيه مقارنة مع 3.97 مليار جنيه بنسبة نمو 12%.

وأرجعت شركة أبو قير للأسمدة، ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة زيادة متوسطات أسعار التصدير بالجنيه وأسعار البيع بالسوق المحلي الحر، وكذلك الاستراتيجية التسويقية والبيعية الرشيدة بالطريقة الاقتصادية التي تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج، إضافة إلى إدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد.

وحققت شركة غاز مصر، إيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 9.25%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 290.7 مليون جنيه مقارنة مع 170.6 مليون جنيه بنسبة نمو 70.4%.

حققت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، إيرادات بلغت 17.3 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 26.9 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 281.6 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 5.1 مليون جنيه.

حققت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير، مبيعات بلغت 41.3 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 72.5 مليون جنيه خلال عام 2023، بنسبة انخفاض قدره 43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.3 مليون جنيه مقارنة مع 8.4 مليون جنيه، بانخفاض قدره 3.1 مليون جنيه، مرجعة سبب ذلك إلى الانخفاض في المبيعات لانتهاء المشاريع القديمة، وانخفاض التعاقدات المبرمة خلال عام 2024.

حققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مبيعات بلغت 312.5 مليون جنيه خلال الفترة 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 167.2 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 154.9 مليون جنيه مقارنة مع 73.8 مليون جنيه، بنسبة نمو 210%، وذلك نتيجة تحسين جودة منتجاتنا وتوسيع نطاق خدماتنا وتلبية احتياجات العملاء وقياس مدى رضائهم، وزيادة وعي العملاء بمنتجاتنا وتحسين التسوق والترويج داخليًا وخارجيًا الأمر الذي فتح مجال التصدير لمنتجاتنا إلى السوق العالمي.

السويدي للكابلات

افتتحت شركة السويدي للكابلات، مصنع لكابلات الاتصالات بطاقة إنتاجية 4 ملايين كيلو متر فايبر من كابلات الألياف الضوئية و200 ألف كيلو متر من كابلات الاتصالات النحاسية باستثمارات 2 مليار جنيه يوفر 1000 فرصة عمل.



