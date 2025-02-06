أجواء باردة وسطوع متقطع للشمس على طريق مصر أسوان الزراعى

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف ، رصد خلاله حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الخميس ، حيث تسود أجواء باردة وسطوع متقطع لأشعة الشمس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 6 فبراير 2025، استمرار نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية تصل سرعتها من 35: 50 كم فى الساعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ومن المتوقع اليوم طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء