يؤديها 682 طالبًا.. رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات التعليم المفتوح

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، لجان امتحانات التعليم المفتوح، اليوم، التي تضم برامج جامعة القاهرة، والتي بدأت في 26 يناير 2025، وتستمر حتى 11 فبراير 2025، والتي يؤديها 682 طالبًا موزعين على برامج جامعة القاهرة وجامعة عين شمس.

واستفسر رئيس جامعة أسوان، من الطلاب حول مستوى الراحة والتهيئة المناسبة لهم ،وتعمل الجامعة بتوفير كافة الإجراءات اللازمة من تجهيزات وصيانة لتسهيل أداء الطلاب للامتحانات.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين، فى بيان صحفى، إلى أهمية متابعة سير الامتحانات بشكل منظم، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أنه تم فتح باب القبول لبرامج جامعة القاهرة مع بداية العام الجامعي 2024/2025 بعد فترة تجميد، حيث تم استئناف البرامج لتشمل كليات متعددة، مثل التجارة، والآداب، والزراعة، ورياض الأطفال، في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى برامج جامعة عين شمس التي تشمل كليتي التجارة والزراعة.

وتابع الدكتور نصرت، أن برامج التعليم المفتوح تضم 682 طالبًا، منهم 170 طالبًا في برامج جامعة القاهرة و512 طالبًا في برامج جامعة عين شمس، كما نعمل علي تقديم فرص تعليمية جديدة في برامج الدراسات العليا، مثل الدبلوم، تمهيدًا للالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه، كما تم تفعيل نظام الدراسة بنظام مختلط 50% حضور و50% أونلاين في العديد من التخصصات التي تقدمها جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن هناك تعاونا مشتركًا مع جامعة المنيا في عدة برامج تعليمية، مثل برامج السياحة والفنادق، ودار العلوم، وتحقيق التراث، بالإضافة إلى برامج الاقتصاد المنزلي، والإعلام، وتكنولوجيا التعليم، وأن هذا التعاون يعكس توجه إدارة الجامعة لتوسيع نطاق التعليم المفتوح لتقديم فرص تعليمية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق، مما يساهم في تلبية رغبات الطلاب في مواصلة تعليمهم مع مرونة مناسبة لظروفهم.