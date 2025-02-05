وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية يستقبل وكيل المديرية الجديد

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية الجديد عقب توليه المسئولية وتسلم مهام عمله بالمديرية، وذلك بحضور إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وغادة البدري مدير الشئون التنفيذية ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام وأحمد سيف مدير أمن المديرية وفتحي عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة.

وأكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن العمل بروح الفريق هي الطريق الأمثل لتحقيق تعليم الإسماعيلية النجاحات المستمرة، مرحبا بالدكتور أشرف العربي، ومقدما الشكر إلي الدكتور سامي فضل وكيل المديرية السابق الذي تولي مسئولية مدير مديرية الوادي الجديد التعليمية.