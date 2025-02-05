وكيل تعليم سوهاج يتابع أعمال لجنة اختيار المرشحين لرئاسة لجان الدبلومات الفنية

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة تطبيق جميع القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بإجراءات اختيار المرشحين لرؤساء اللجان الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية وفق الكفاءة والقدرة على ضبط اللجان الامتحانية، والتصدى للغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال اللجنة المشكلة بقرار الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم لإجراء المقابلات الشخصية لتقييم أداء المعلمين المرشحين للمشاركة فى امتحانات الدبلومات الفنية من رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة للعام الدراسى 2024 - 2025 التى بدأت عملها اليوم، بمدرج مدرسة سوهاج الثانوية التجارية بنات على مدار يومين بحضور أيمن شمس مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وأحمد رجب عبد النبى عضو بالشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومدحت حنفى محمود مدير إدارة التعليم التجارى وأحمد ماهر حامد موجه عام بالتعليم الفندقى، بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة على أن يكون العضو المتقدم للعمل كرئيس لجنة أو مراقب يكون لديه القدرة على إضافة الجديد للعمل داخل اللجان الامتحانية بما يحقق اعلى مستوى من الانتظام فى الامتحانات.