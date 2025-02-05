وكالة تسنيم: خامنئى يعين أمين عام حزب الله نعيم قاسم ممثلا له فى لبنان

كتبت جينا وليم

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن الأمين العام لـ"حزب الله" في لبنان نعيم قاسم.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، عين الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ممثلا له في لبنان، عوضا عن الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله".

وكان ‏نعيم قاسم أعلن تشييع جثمان الأمين العام الراحل حسن نصر الله، في 23 فبرايرالجاري".

ويذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ، في نوفمبر، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.