وزير خارجية هندوراس يعرب عن تقدير بلاده لموقف مصر الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطينى

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أعرب "إدواردو إنريكي رينا" وزير خارجية جمهورية هندوراس، عن تقدير بلاده للموقف المصري الثابت تجاه الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية هندوراس، للسفير حاتم حسوبة، سفير مصر بجواتيمالا الذي قام بتسليمه صورة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لمصر لدى هندوراس.

وأكد إدواردو إنريكي رينا، تأييد بلاده للجهود المصرية الدبلوماسية الدؤوبة ودعمها لثوابت القضية الفلسطينية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تدعيمه في مجالات التجارة والاستثمار، فضلاً عن التنسيق بين الجانبين في الأطر والمحافل الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو.

كما تطرق السفير حسوبة إلى المزايا التي يمكن أن توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمشروعات الهندوراسية، خاصة في مجال المنسوجات.