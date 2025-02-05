وزير خارجية السودان: الجيش يحقق انتصارات كبيرة على الأرض بدعم شعبى واسع

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أكد وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي يوسف أن الجيش السوداني يحقق انتصارات كبيرة على الأرض، بدعم شعبي واسع ومساندة من مختلف القوات الوطنية.

وقال إن اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، جاء استكمالاً لمناقشات سابقة بدأت خلال زيارة الأخير إلى بورسودان ولقائه بقيادات الدولة السودانية، حيث تم طرح عدد من الأفكار والمبادرات المتعلقة بالشأن السوداني.

وأوضح وزير الخارجية السوداني- في مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة "الإخبارية اليوم- ، أن اللقاء تناول نتائج تحركات الجامعة العربية في ما يتعلق بالأزمة السودانية، معبراً عن شكر وتقدير السودان، حكومة وشعباً، لمواقف الجامعة الواضحة في إدانة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأشار يوسف إلى ناقش أيضا خلال اللقاء جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للجامعة العربية، والتي ستولي القضية الفلسطينية أولوية خاصة، مجدد ا تأكيد دعم السودان الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه إلى الجهود المبذولة لتصفية الأجواء العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى استعراض آخر التطورات العسكرية في السودان.

وكشف وزير الخارجية السوداني عن اتفاقه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية على تنظيم زيارة مرتقبة لأبو الغيط إلى السودان، حيث سيلتقي خلالها بالقيادة السودانية لمواصلة النقاش حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.