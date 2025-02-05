وزير السياحة الكازاخى يؤكد رغبة بلاده فى دفع العلاقات السياحية مع مصر

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أكد وزير السياحة والرياضة الكازاخي يربول ميرزابوسينوف رغبة بلاده في دفع العلاقات السياحية والرياضية مع القاهرة إلى آفاق أرحب، لاسيما أن مصر أصبحت من أكثر الوجهات السياحية طلبا لدى السياح الكازاخيين، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين من بلاده إلى مصر أكثر من 220 ألف سائح كازاخي خلال عام 2024، غالبيتهم إلى مدينة شرم الشيخ في إطار برامج السياحة الشاطئية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة إبتسام رخا حسن، سفيرة مصر في أستانا، مع الوزير الكازاخي.

وأكدت السفيرة اهتمام مصر بدفع وتطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان.. مشيرة إلى الروابط التاريخية الوطيدة بين البلدين، ومن بينها إرث الظاهر بيبرس، وأعربت عن تقدير الجانب المصري للتعاون المشترك في مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة، والذي تم إعادة افتتاحه بعد التجديد في يونيو 2023، كما رحبت السفيرة المصرية بزيادة عدد السياح الكازاخيين إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ.

كما أكدت الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، خاصة في ظل التوافق بين الجانبين في مايو 2024 على زيادة رحلات الطيران المباشر بين عدد من المدن في البلدين لتصل إلى 48 في الأسبوع.

وتناول اللقاء مقترحات محددة لزيادة معدلات السياحة بين البلدين، ومن بينها العمل على وصول عدد الرحلات المباشرة بين البلدين إلى 48 رحلة أسبوعيا بالتنسيق بين سلطات الطيران المدني في البلدين، والترويج لحزمة جديدة من برامج السياحة التاريخية إلى القاهرة والأقصر وأسوان للسياح الكازاخيين، وكذا دعم الخطط الطموحة للحكومة الكازاخية للترويج السياحي في إطار ما تملكه كازاخستان من مقاصد سياحية متميزة وقدرات واعدة لجذب السياحة.