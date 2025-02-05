وائل النشار: تطوير المطارات المصرية تحديا لا يقبل التهاون

كتبت رحاب نبيل

أجرى الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، جولة تفقدية مكثفة برفقة رؤساء القطاعات بالشركة المصرية للمطارات، لمطاري سانت كاترين وشرم الشيخ، لمتابعة سير أعمال التطوير والتأكد من تنفيذها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

خلال جولته في مطار سانت كاترين، تابع النشار تنفيذ مشروعات توسعة المدرج، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب، وتطوير ساحات انتظار الطائرات، مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز دون المساس بمعايير الجودة، لضمان جاهزية المطار لدعم مشروع "التجلي الأعظم" الذي يستهدف وضع سانت كاترين على خريطة السياحة الروحانية والبيئية عالمياً، مؤكدا أن هذا التطوير سيحدث نقلة نوعية في حركة الطيران بالمنطقة، ويعزز قدرتها على جذب مزيد من الرحلات الدولية.

أما في مطار شرم الشيخ الدولي، الذي يشهد تزايداً ملحوظاً في الحركة الجوية خلال الموسم الشتوي، فركزت الزيارة على متابعة جاهزية المرافق، وكفاءة التشغيل، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ووجه النشار بضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على راحة الركاب، والتوسع في تطبيق الأنظمة الذكية، لضمان تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وتميزاً.

وأكد النشار في ختام جولته أن مشروعات تطوير المطارات تسير بوتيرة متسارعة، وفق رؤية واضحة تضع المطارات المصرية في مصاف المطارات العالمية، دعماً لحركة السياحة والإستثمار.