نفق البساتين بشبين الكوم فى المنوفية يتحول لتحفة فنية بعد تطويره.. صور

المنوفية - محمد فتحى

يعد نفق البساتين من أهم الأنفاق بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لأنه نفق تحت الأرض يمر من عليه قطار السكة الحديد المار بالمدينة، ويقسم مدينة شبين الكوم، والذى عانى كثيرا من الإهمال فى العهود السابقة، ولكن جاء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليحدث طفرة كبير فى البنية التحتية بالمحافظات، وليس محافظة المنوفية فقط، فقد تم تجديد النفق، وبدل من أن تحاصر مياه الأمطار، تم عمل بلاعات أمطار حديثة، وتم القضاء على المشكلة نهائيا وتحول النفق إلى تحفة فنية تزين المدينة.

وأكد المحاسب السيد حسن رئيس مجلس مدينة شبين الكوم ، أن نفق البساتين تم تطويره بتكلفة مبدئية تقدر بحوالى 3 ملايين جنيه، تلبية لرغبات الأهالى ولرفع معاناتهم من سوء حالة النفق والتى دامت قرابة الخمسين عاما ، وأبدى أهالى المنطقة سعادتهم بما تم من أعمال تجديد وتطوير للنفق.

وأضاف رئيس مجلس مدينة شبين الكوم، أنه لضمان السيولة المرورية بالمنطقة، تم ووضع اللافتات الإرشادية التى تساعد السائقين لاتباع تعليمات السير منعا للتكدس وللحفاظ على أرواح أهالى المنطقة، بالإضافة إلى أنه تم رصف شارع نفق البساتين المؤدى لطريق الماي بطول 1600 متر، وبتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة 10 شوارع بمدينة شبين الكوم، لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشئ لأصله، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة الالتزام بجميع المواصفات الفنية المقررة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مشدداً على ضرورة الالتزام والانتهاء من الأعمال فى المواعيد الزمنية المحددة.



النفق بعد التطوير



النفق قبل التطوير