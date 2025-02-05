ندوة حول خدمات الرعاية الصحية بالأقصر لمنظمات المجتمع المدنى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، تنظيم فعاليات ندوة تعريفية بالهيئة لمنظمات المجتمع المدني للتعريف بخدمات الهيئة ضمن جهود رضاء المنتفعين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد السُبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمواصلة تكثيف الجولات الميدانية للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وتم تنظيم فعاليات الندوة بناءاً على تكليف الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور كيرلس طلعت المدير الإقليمي لإدارة رضاء المنتفعين بإقليم الصعيد والمشرف على الادارة بفرع الأقصر، وقد نسقت إدارة رضاء المنتفعين الندوة تحت إشراف الدكتور أمجد عبدالعزيز مدير المستشفى، حيث تم بدء الندوة بالتعريف بمختلف الإدارات الفنية بالمستشفى ودورها في تقديم الخدمة.

كما قدم الدكتور أمجد عبد العزيز مدير مستشفى حورس التخصصى، عرض تعريفي لتطور الخدمات الصحية بالمستشفى منذ بداية المنظومة وحتى الآن، مشيراً إلى تطور مؤشرات أداء المستشفى في العيادات والطوارئ والأقسام الداخلية، حيث استعرض عدد من الجراحات الكبرى المتميزة التي تمت داخل المستشفى في مختلف التخصصات والتي شملت جراحات متميزة في تخصصات ( الأوعية الدموية ، المخ والأعصاب ، العظام ، والجراحات التجميلية).

فيما اختتمت الندوة بالاستماع إلى آراء الحضور من المجتمع المدني وبعض من تجاربهم داخل المستشفى، وكذلك أهم احتياجاتهم وآرائهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمة، وقد أكد الدكتور كيرلس طلعت المدير الإقليمي لإدارة رضاء المنتفعين بإقليم الصعيد والمشرف على الإدارة بفرع الأقصر، على أهمية التواصل المستمر مع المجتمع المدني للوقوف على أهم معوقات تقديم الخدمة، فضلاً عن أهمية الوعي بحقوق وواجبات المرضى مما يدفع عجلة تطور المنظومة الصحية وينعكس بشكل إيجابي على المنتفعين والمنظومة على حد سواء.



فعاليات ندوة تعريفية بخدمات هيئة الرعاية الصحية لمنظمات المجتمع المدني