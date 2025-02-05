نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.. برقم الجلوس

القليوبية - إبراهيم سالم

ينشر اليوم السابع نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأولي للعام الدراسي الحالي بمحافظة القليوبية وذلك بعد اعتادها من المحافظ.

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كان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأولي للعام الدراسي الحالي، بنسبة 81.3%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 86.8%، بحضور مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 122926 طالبا وطالبة و3330 طالب وطالبة للإعدادية المهنية و8 طلاب مكفوفين، و41 لطلاب الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 119712 طالب وطالبة اعدادية عامة و2506 إعدادية مهنية.