نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر.. برقم الجلوس

البحر الأحمر - عماد عرفة

ينشر اليوم السابع رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 وذلك بعد اعتمادها من المحافظ.

- نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحر الأحمر

واعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مؤشرات نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بالمحافظة.

وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر الإعدادية العامة 72.5%، فيما سجلت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 77%.

كما اعتمد المحافظ نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، حيث بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، ونسبة النجاح للمكفوفين وضعاف البصر 100% أيضًا.

كذلك اعتمد نتائج امتحانات الشهادة التلمذية الصناعية، التي حققت نسبة نجاح بلغت 100%.