اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2025 04:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر.. برقم الجلوس

الأربعاء، 05 فبراير 2025 04:01 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر.. برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 وذلك بعد اعتمادها من المحافظ.

- نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحر الأحمر

واعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مؤشرات نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بالمحافظة.

وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر الإعدادية العامة 72.5%، فيما سجلت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 77%.

كما اعتمد المحافظ نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، حيث بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، ونسبة النجاح للمكفوفين وضعاف البصر 100% أيضًا.

كذلك اعتمد نتائج امتحانات الشهادة التلمذية الصناعية، التي حققت نسبة نجاح بلغت 100%.







مشاركة

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

متيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الاحمر

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

الشهادة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه

درجات الصف الثالث الاعدادي

محافظة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجه الاعداديه

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

نتيجه

اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية

شهاده ثالثه اعدادي

رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي






الرجوع الى أعلى الصفحة