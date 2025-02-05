نائب وزير الخارجية: مشاركة أبناء مصر المقيمين بمختلف الدول بمؤتمر المصريين بالخارج

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أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية مشاركة رموز الجاليات المصرية حول العالم في النسخة المقبلة من مؤتمر المصريين بالخارج، المزمع عقده يومي 3-4 أغسطس 2025، والذي يمثل منصة للحوار بين الجاليات المصرية ووزارة الخارجية، إذ سيتم خلاله مناقشة ما تم إنجازه من مبادرات لتلبية الاحتياجات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء السفير نبيل حبشي، بلفيف من رموز الجالية المصرية في زامبيا، حيث تم إطلاعهم على العديد من إنجازات الحكومة المصرية، وقد استهدف اللقاء أيضا الوقوف على احتياجاتهم والتعرف على أوضاعهم والاستماع إلى مقترحاتهم بهدف العمل على حلها، وذلك بمشاركة السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا.

وأكد السفير نبيل حبشي - خلال اللقاء - على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الخاصة بالتواصل المباشر والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، مبرزا الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة في هذا الصدد، حيث تضع تيسير أمور المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وذلك من خلال العمل على تسريع كافة المعاملات القنصلية ورقمنتها، فضلا عن تقديم مبادرات في العديد من المجالات لتلبية كافة احتياجات أبناء الجالية المصرية بالخارج.

واستعرض السفير نبيل حبشي أهم المبادرات والإنجازات التي تحققت ومن أهمها، إتاحة قنوات التواصل لتلقي المقترحات واستفسارات المصريين حول العالم على مدار الساعة، بالإضافة إلى الفرص والمزايا للمصريين بالخارج في مجالات الإسكان والاستثمار بالزراعة والصناعة والخدمات بتيسيرات كبيرة.

من جانبهم، أشاد أبناء الجالية المصرية في زامبيا بجهود وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، وما تقدمه للمصريين حول العالم من خدمات متميزة، وتعزيز الحوار المباشر لخدمة الوطن، كما عرضوا بعض مقترحاتهم لتعظيم الاستفادة من الدور الذي تلعبه الجالية المصرية في زامبيا، وذلك في العديد من المجالات ومنها الطب والتجارة وتوليد الكهرباء والصناعات التحويلية.