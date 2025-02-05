نائب محافظ الأقصر يشارك فى ورشة إعداد البرامج الاستراتيجية بالمحافظة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل "إعداد البرامج الاستراتيجية" على مستوى محافظة الأقصر والمراكز والقطاعات المعنية، وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030.

ووجه نائب محافظ الأقصر، الشكر لفريق عمل مشروع الدعم الفني والاستشاريين والحضور من كافة الجهات والإدارات بالمحافظة، مؤكداً: أهمية ورشة العمل والتي من خلالها يتم إعداد البرامج الإستراتيجية على مستوى محافظة الأقصر والمراكز والقطاعات المعنية، وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030؛ من خلال فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار الدكتور هشام أبو زيد، إلى أهمية إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها لتعزيز جودة حياة المواطن بمحافظة الأقصر وتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، كما شدد على ضرورة المتابعة والتقييم في كافة المشروعات والبرامج ضماناً للاستدامة، مشيراً إلى أهمية تحديث وتكامل وإتاحة البيانات من أجل الوصول إلى خطة إستراتيجية واقعية تتماشى مع التحديات والفرص في محافظة الأقصر.

وأكد أحمد وزيرى السكرتير العام للمحافظة، على إمكانات محافظة الأقصر كونها من إحدى المحافظات الواعدة في مصر، حيث حضر الورشة فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية المكون من دكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، ونهلة طارق أخصائي التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل والفريق الاستشاري للمشروع، والمهندسة هناء العربي منسق عام مشروع الدعم الفني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات ذات الصلة بالديوان العام لمحافظة الأقصر، وإدارات ومديريات الخدمات بالمحافظة وتمثيل لأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة.

جدير بالذكر أنه يتم إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة والمراكز والقطاعات المعنية، من خلال منهجية تشاركية وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي والقيادات التنفيذية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإدارات ذات الصلة بالمحافظة، ومديريات الخدمات وشركات المرافق والبنية الأساسية، وذلك من خلال دراسة دقيقة للوضع الراهن والسمات العامة والاحتياجات والمؤشرات التنموية على المستوى المحلي والقومي لوضع برامج قطاعية مفصلة تتفرع منها مشروعات تخدم المواطنين، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد المحلية، وإتساقاً مع الرؤى التنموية التي تسعى الدولة الى تحقيقها على مستوى الإقليم والمحافظات المصرية.

وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة وخطوات إعداد الرؤية الاستراتيجية وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق الرؤية الشاملة من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً (البنية الاساسية، التخطيط العمراني، السكان والديمغرافية، والبيئة، التنمية الاقتصادية المحلية)، وانعكاسها على صياغة البرامج والأهداف الاستراتيجية، والتأكيد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة واقليمياً وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.

وقامت مجموعات العمل بملء نماذج إعداد البرامج القطاعية والتي احتوت على الهدف من البرنامج وربطه برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، مع تحديد قائمة المشروعات المدرجة تحت البرنامج وكيفية تحديد الجدول الزمني لكل مشروع وذلك بالتوازي مع جدول تمويل البرنامج / والمشروعات، بالإضافة الى ضرورة إدراج التحديات التي تواجه التنفيذ مع تحديد مخرجات البرنامج والمشروعات بالنموذج، وخلصت ورشة العمل إلى الإتفاق على أمثلة البرامج والمشروعات القطاعية للمحافظة.

ويستهدف مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الفريق الاستشاري في المرحلة القادمة مناقشة خطة التنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل على مدى ثلاث سنوات وتحديد أولويات التدخلات والمشاريع قطاعياً، وإعداد تحليل مفصل لكل المشروعات الاستثمارية الواعدة ذات الأولوية للمحافظة.



حضور ورشة عمل إعداد البرامج الاستراتيجية على مستوى الأقصر



نائب محافظ الأقصر يفتتح ورشة عمل إعداد البرامج الإستراتيجية