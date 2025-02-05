منظمة العفو الدولية: خطة ترامب للسيطرة على غزة "مروعة وغير قانونية"

محمد جمال

أدانت منظمة العفو الدولية اليوم خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، مؤكدة أن هذه خطة "مروعة وغير قانونية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

شن عدد كبير من النواب الديمقراطيين حملة شرسة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تصريحاته بشأن خطة تهجير الفلسطيينين من قطاع غزة وسيطرة أمريكا على القطاع، حيث لاقت تصريحات ترامب موجة استهجان بين نواب الحزب الديمقراطى، والذى وصفه البعض بأنه "فقد عقله".

وقال السيناتور كريس كونز، الذي أكد بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، أنه بعد سماعه اقتراح ترامب بشأن غزة لم يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن رأيه.

ووصف السيناتور الديمقراطي الخطة بأنها أمر جنونى ولا يستطيع التفكير في مكان على وجه الأرض قد يرحب بالقوات الأمريكية بدرجة أقل، حيث تكون احتمالات تحقيق أى نتيجة إيجابية أقل بكثير من المتوقع.

بدوره علق السيناتور الديمقراطى كريس مورفى على موقع إكس على تصريحات ترامب، مؤكدا أنه فقد عقله تمامًا، حيث إن غزو الولايات المتحدة لغزة من شأنه أن يؤدي إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وعقود من الحرب في الشرق الأوسط، واصفًا الفكرة بأنها مثل نكتة "سيئة ومريضة".

كما انتقد النائب الديمقراطى إريك سوالويل من كاليفورنيا الرئيس الأمريكي ترامب، متسائلًا حول "ماذا ينتظرون بعد تلك التصريحات؟ فهل ستحتل الولايات المتحدة غزة حقًأ؟"، لافتاً إلى أن إدارة ترامب وعدت بعدم شن المزيد من الحروب التي لا نهاية لها، ولكن منذ التنصيب أصبحت أمريكا تريد احتلال جرينلاند وكندا وقناة بنما والآن غزة.

وصف النائب الديمقراطى جيك أوكينكلوس الاقتراح بأنه "متهور وغير معقول"، مطالبًا النظر إلى دوافع ترامب، التي من المتوقع أن يكون لها صلة بالمحسوبية والأنانية،

قال السيناتور الديمقراطى روبن جاليجو من أريزونا، أن ترامب محب للحرب، وفي إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر، أكد جاليجو أنهم يريدون تحويل هذه الأماكن إلى منتجعات".