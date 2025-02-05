"معاك فى الغيط" تنشر توصيات مهمة لتجنب آثار البرودة على زراعات الخضر

كتبت أسماء نصار

نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعى والإنتاج الحيوانى، "معاك فى الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مزارعى محصولى القمح والفول البلدى، بالتوصيات الواجب اتباعها لزيادة إنتاجية المحصول، وتجنب الآثار السلبية لموجات الصقيع والبرودة على النبات خلال هذه الفترة، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

يأتى ذلك فى إطار حملة التوعية التى أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لنشر الوعى لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعى بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدورى على الحقول لتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وشملت الإجراءات 3 توصيات هامة لتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر، كالتالي:

1- يجب الاهتمام بالرى جيدا واعطاء رية على الحامى لعدم حدوث جليد على النبات.

2- يوصى بالرش بالكبريت الميكرونى أو التعفير بالكبريت.

3- يجب رش العناصر الغذائية مثل: منقوع الفسفور، البوتاسيوم، سترات البوتاسيوم.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعى، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومركزى البحوث الزراعية والصحراء.