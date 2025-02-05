مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس يعلن جدول برامجه لشهر فبراير

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس عن جدول برامجه التدريبية لشهر فبراير 2025، والذي يضم مجموعة من الدورات المتخصصة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، سواء بالحضور الفعلي أو عبر المنصات الإلكترونية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور عبد الرحيم أحمد، المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، وبإشراف الدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

وتنطلق الدورات التدريبية بدورة "استراتيجيات التعلم والتعليم الجامعي الحديث"، التي تُقام يومي 9 و10 فبراير، وتستهدف جميع الفئات من أعضاء هيئة التدريس، لتعريفهم بأحدث أساليب التدريس الجامعي. كما تُعقد يومي 11 و12 فبراير دورتان، الأولى بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي"، والمخصصة للمعيدين والمدرسين المساعدين، بهدف تعزيز القيم الأكاديمية في الأبحاث العلمية، والثانية بعنوان "تصميم المقرر الدراسي والبرنامج الأكاديمي"، والتي تستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين، لمساعدتهم في إعداد مناهج تعليمية متكاملة وفق المعايير الحديثة.

ويستمر البرنامج التدريبي بدورة "مهارات العرض والتقديم الفعال"، التي تُعقد يومي 15 و16 فبراير، وتستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين لتطوير قدراتهم في التواصل الأكاديمي الفعّال. كما يشمل البرنامج يومي 17 و18 فبراير دورتين، هما "استخدام التكنولوجيا في التدريس"، الموجهة للمعيدين والمدرسين المساعدين لتعزيز استخدام الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، و"إدارة الفريق البحثي"، التي تستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين، لتزويدهم بمهارات تنظيم وإدارة الفرق البحثية بكفاءة.

وتشهد الفترة من 19 إلى 20 فبراير انعقاد دورة "التدريس المصغر والتعلم النشط"، والتي تستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين، لتدريبهم على استخدام أساليب تدريسية تفاعلية. كما تُعقد بالتزامن معها دورة "بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية"، التي تُخصص للمدرسين والأساتذة المساعدين، بهدف تطوير قدراتهم في إعداد وتقييم الاختبارات الإلكترونية. وتُقام يومي 23 و24 فبراير دورة "إدارة الأزمات"، التي تستهدف جميع الفئات، لإكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة التحديات داخل المؤسسات التعليمية. فيما تُعقد يومي 26 و27 فبراير دورة "استخدام قواعد البيانات العالمية"، التي تتيح لجميع الفئات فرصة التعرف على كيفية البحث والوصول إلى المصادر العلمية الموثوقة.

وتشمل الدورات التي تُنظم عبر الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس، دورة "الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي"، المخصصة للمدرسين والأساتذة المساعدين، والتي تُعقد يومي 15 و16 فبراير، لمساعدتهم في تقديم الدعم الأكاديمي والإرشادي للطلاب. كما تُقام يومي 22 و23 فبراير دورة "السلوك المسؤول في البحث العلمي"، والتي تستهدف جميع الفئات، لتعزيز الممارسات البحثية السليمة. وتُعقد يومي 25 و26 فبراير دورة "النشر العلمي الدولي"، التي تتيح لجميع الفئات فرصة التعرف على استراتيجيات نشر الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة، إلى جانب دورة "نظم إدارة التعليم الإلكتروني"، التي تستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين، لمساعدتهم في استخدام أنظمة التعليم عن بُعد بكفاءة.

وتُقام جميع الدورات الحضورية بمقر المركز من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، بينما تُعقد الدورات الإلكترونية من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً، وذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية، بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في التعليم العالي.