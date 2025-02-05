اليوم السابع
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مدبولى: رئيس وزراء العراق أشاد بشركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة الإعمار

الأربعاء، 05 فبراير 2025 05:24 م
مدبولى: رئيس وزراء العراق أشاد بشركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة الإعمار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق .


ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.


وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.


وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين







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