مدبولى: رئيس وزراء العراق أشاد بشركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة الإعمار

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق .



ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.



وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.



وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين