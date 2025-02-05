محافظ القليوبية يناقش مشاكل المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعى بمدينة كفر شكر، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها، وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك فى خطوة تؤكد حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وتمكن المحافظ، خلال اللقاء، من استرجاع بطاقة صرف المقررات التموينية لإحدى المواطنات لوجود شخص متوفى بالبطاقة، كما وجه بتوفير سكن لمواطن لديه نسبة إعاقة 5% بمدينة قها، كما وفر فرصة عمل لأخ وأخت يعانون من ضعف النظر وضعف السمع بوظيفة تتناسب مع ظروفهم، كما قام المحافظ بتوجيه عمل كارت الخدمات المتكاملة لهم وعمل معاش تكافل وكرامة.

وحرص المحافظ على توفير فرص عمل لعدد من الشباب، حيث تمكن من توفير أكثر من 10 فرص عمل مناسبة لمواطنين لديهم نسبة إعاقة 5% بعدد من الشركات الخاصة بالمحافظة، مع مراعاة طبيعة إعاقتهم وقدراتهم، مما يؤكد إيمان المحافظة بأهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لفتاة خريجة حديثاً بنسبة إعاقة 5% في إحدى المدارس الخاصة بمدينة بنها، مما يساهم في تخفيف العبء عنها ومساعدتها على بدء حياتها العملية.

كما وفر المحافظ لإحدى المواطنات معاش تكافل وكرامة نظراً لكبر سنها وأنها لا تستطيع القدرة على العمل، كما أمر المحافظ بفحص شكوى مواطن يتضرر من قيام أحد المواطنين بإنشاء كافيتريا بالمخالفة في الطابق الأول من العمارة التي يسكن بها لتضرره من المضايقات والمعاكسات من المترددين على الكافيتريا.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، مشيراً إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو خدمة المواطن والعمل على راحته، وأنها تولي اهتمامًا كبيراً بالبُعد الاجتماعي والاقتصادي، وأنها تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

جاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، ومحمد غنيم رئيس مركز ومدينة قها، والمهندسة صفاء أمين رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وفوزي صابر وكيل وزارة العمل، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية.