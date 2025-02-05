محافظ الدقهلية يتابع تطوير خدمات الطب العلاجى وإنشاء وحدات إذابة جلطات

الدقهلية - شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أبرز الإنجازات فى ملف تطوير خدمات الطب العلاجى بمديرية الصحة، التي تمت خلال شهر يناير الماضي، وتضمنت انشاء وحدات إذابة جلطات بمستشفيات ميت غمر المركزي، والسنبلاوين العام، وبدء تشغيل قسطرة القلب بمستشفى ميت غمر المركزي "قسطرة مخية" وإجراء أول حالة بنجاح.

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لجهود مديرية الصحة، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل في توفير الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على جميع المستشفيات وتلقيهم العلاج اللازم، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بمستشفيات المراكز والمدن والوحدات الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الدقهلية للتقرير المعروض من الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، الذي تناول عدد من الموضوعات التي تأتي في إطار تطوير القطاع الصحي، وتضمن علاوة على ما سبق الإشارة إليه، إبرام تعاقدات جديدة بمستشفيات بلقاس العام، جمصه المركزي، أجا المركزي، في تخصصات جراحة المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، إلى جانب جراحات القلب والصدر، والعظام.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى إبرام تعاقدات جديدة بمستشفى المنزلة العام في تخصص علاج وجراحة الأورام، تمهيدا للبدء في انشاء القسم بالمستشفى، مثمنا جهود إدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى، والدكتور يحيى رميح مسؤول ملف التطوير .

وأضاف أنه تم الإنتهاء من تدريب فريق مستشفى السنبلاوين العام، الذي ضم صيادلة اكلينيكيين، تمريض، بقسم طب وعلاج الأورام بمستشفى جامعة المنصورة في ضوء بروتوكول التعاون، كما تم البدء في تدريب فريق من فنيين الأشعة بمستشفى ميت غمر المركزي، والسنبلاوين العام، على أجهزة أشعة الرنين بمستشفيات الجامعة.



