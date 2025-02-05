محافظ الأقصر يدعم لاعبى فريق كرة القدم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على خطة إحلال وتجديد أبراج إنارة نادى الأقصر الرياضى، وتطوير صالة كبار الزوار بالنادي طبقاً للمقايسات المعتمدة من مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث جاء ذلك خلال زيارة محافظ الأقصر، بمرافقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر لنادى الأقصر الرياضى، وحضور تدريب فريق النادي لكرة القدم، متابعاً ما تم تنفيذه من أعمال دهانات لسور الملعب القانوني وإزالة بعض الأعمال العشوائية.

وأثنى محافظ الأقصر، على أداء اللاعبين مؤكداً على دعمهم لمواصلة الفوز والصعود للدورى الممتاز، واعدا إياهم بحضور المباراة النهائية للفريق بملعب النادى، وبتقديم كل الدعم للنادي فى حالة الصعود لدورى الترقى لإستكمال المسيرة للصعود للدورى الممتاز، حيث كان فى استقبال محافظ الأقصر صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومحمد عبدالوهاب وكيل الرياضة، وعضو مجلس النواب أحمد إدريس، ورحمى حجازى رئيس مجلس إدارة النادى، وأسامة الناظر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

ومن الجدير بالذكر أن نادى الأقصر الرياضى، يلعب بدورى الدرجة الثانية ( ب) المؤهل لدورى الترقى للتأهيل للصعود للدورى الممتاز لكرة القدم، ويحتل النادي المركز الثانى فى ترتيب مجموعة الصعيد بعد فريق النصر للتعدين ويتبقى له 3 مباريات، ولو حقق الفوز في واحدة منها يتأهل للصعود لدورى الترقى ضمن 3 فرق سوف تتأهل من المجموعة.

فيما اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات فعاليات المعسكر الخامس من المعسكرات التدريبية لبرامج تمكين الفتيات "برنامج الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار (لياقتي مهارتي _دوى ) بنادي المدينة المنورة، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث نفذت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة للقاعدة الشعبية ) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف و مديرية الشباب والرياضه بالأقصر (الادارة العامة للرياضة ) ختام المعسكر الخامس والأخير للمعسكر التدريبى لبرامج تمكين الفتيات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار ( مهارتى لياقتي ودوي )، بمشاركة 100 فتاة فى المعسكر الواحد بإجمالي 500 فتاة لعدد 5 معسكرات، وتم تنفيذ المعسكر الخامس بنادي المدينة المنورة .