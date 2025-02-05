اليوم السابع
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محافظ أسوان ينعى الأمير كريم أغاخان ويشيد بدور مؤسسته فى خدمة أبناء المجتمع

الأربعاء، 05 فبراير 2025 06:53 م
محافظ أسوان ينعى الأمير كريم أغاخان ويشيد بدور مؤسسته فى خدمة أبناء المجتمع الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية
أسوان - عبد الله صلاح

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نعى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية ، والذى وافقته المنية مساء أمس عن عمر يناهز 88 عاماً.

ومن جانبه أشاد إسماعيل كمال بالدور الرائد لشبكة أغاخان ، ومنها مؤسسة أم حبيبة ، والتى قامت بتنفيذ العديد من البرامج التنموية فى خدمة المجتمع الأسوانى لكونها رافداً هاماً من روافد العمل الخيرى والأهلى على مدار العقود الماضية بداية من عشق الراحل أغاخان وزوجته البيجوم لأسوان.

وأشار، إلى دعم شبكة الأغاخان لخطط المحافظة من أجل رفع المستوى الصحى والمعيشى لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية وخاصة مشروع القروض المتناهية الصغر مما يؤكد على أن منظمات المجتمع المدنى هى شريك أساسى فى إحداث التنمية الشاملة.

 







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