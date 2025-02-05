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كل الأيام اليوم السابع.. حكاية نجاح بـ 5000 عدد مطبوع

الأربعاء، 05 فبراير 2025 08:23 م
كل الأيام اليوم السابع.. حكاية نجاح بـ 5000 عدد مطبوع اليوم السابع غدا

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يحتفل اليوم السابع في عدد الغد من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام اليوم السابع.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون اليوم السابع" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى اليوم السابع خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.

 

 

 

 

اقرأ في العدد غدا

- الرئيس السيسى يؤكد على أهمية التحول إلى مجتمع رقمى متكامل.. "الرواد الرقميون" مبادرة جديدة تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- رفض دولى واسع لخطة ترامب لتهجير الفلسطينين.. "الخارجية" تؤكد على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. الصين تعارض التهجير القسرى.. روسيا: التسوية ممكنة على أساس حل الدولتين.. "أبو مازن": نرفض دعوات الاستيلاء على غزة وتهجير أهلنا.. وسيناتور أمريكى: تطهير عرقى

- أحزاب وسياسيون ينتقدون تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيني والاستيلاء على غزة

- مصر تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل التفاق وقف إطالق النار فى غزة

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