فيديو .. انتشار العمل بالأوكازيون الشتوى لعام 2025

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على بدء العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025 ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وكذلك إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه مديرى المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة فى الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.