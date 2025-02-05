اليوم السابع
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فيديو .. انتشار العمل بالأوكازيون الشتوى لعام 2025

الأربعاء، 05 فبراير 2025 11:48 ص
فيديو .. انتشار العمل بالأوكازيون الشتوى لعام 2025 الأوكازيون الشتوي 2025
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على بدء العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025 ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وكذلك إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكان  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه مديرى المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة فى الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.







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وزارة التموين

الاوكازيون الشتوى 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2025

عروض الاوكازيون الشتوى 2025

موعد الأوكازيون الشتوى 2025



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