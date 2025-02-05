فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات.. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائى اليوم، الأربعاء، عن مناطق الباكبوند، وبنك الدم، وجمعية الإسكان، والفرع المالى بالغردقة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

كما سيتم فصل التيار عن المخبز الآلى، والنقيب مبارك، وشارع البازارات غدا، الخميس، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأشار مصدر من شركة كهرباء البحر الأحمر، إلى أن عملية فصل التيار الكهربائى تتم لعمل صيانة دورية للمحولات خشية حدوث عطل مفاجئ، ويتم التنسيق مع مركز العمليات لإخطار المواطنين.