غدا.. انقطاع المياه بالقبارى والورديان غرب الإسكندرية لإصلاح الخط الناقل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه قد يتم قطع وإضعاف المياه غدا الخميس غرب الإسكندرية، وذلك بسبب إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر (1000 مم) بالطريق الزراعي أمام نادى الصيد، وذلك غدا الخميس الساعة 12 منتصف الليل ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال 12 ساعة.

وكانت شركة مياه الإسكندرية أعلنت انقطاع المياه فى المناطق المذكورة، بسبب أعمال إصلاح خط رئيسى 1000 مم أمام نادى الصيد غرب، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق فى مناطق الورديان والقبارى.



وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال إصلاح الإصلاح سوف تؤثر على مناطق غرب الإسكندرية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال 12 ساعة.



وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو علي 035815700.



