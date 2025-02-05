طلاب جامعة قناة السويس فى زيارة لجناح مركز معلومات الوزراء بمعرض الكتاب

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس زيارة لطلابها إلى جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المشارك فى الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى تقام فى الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يهدف المركز من خلال مشاركته إلى تعزيز نشر المعرفة وإتاحة المعلومات أمام الجمهور.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص الجامعة على تعزيز وعى الطلاب بالقضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاطلاع على أحدث الإصدارات البحثية والمعلوماتية التى يقدمها المركز، والتى تساهم فى تنمية معارفهم وتعزيز مهارات التفكير النقدى لديهم.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مشاركة الطلاب فى مثل هذه الفعاليات تعكس حرص الجامعة على ربطهم بمصادر المعلومات الموثوقة، وإطلاعهم على أحدث الدراسات التى تناقش مختلف القضايا المحلية والدولية، مما يسهم فى إعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفعالة فى بناء الوطن.

جاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة عبد المنعم، مستشار النشاط الثقافى، وشارك فيها وفد من أسرة طلاب من أجل مصر، بإشراف الدكتور محمد الباز، منسق الأسرة، و عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، و مروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافى والطالب محمد شريف، مقرر الأسرة.

يضم جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (B8) العديد من الإصدارات البحثية المتنوعة، والتى تصل إلى أكثر من 1700 إصدار، تشمل دراسات وتقارير متخصصة فى مجالات الاقتصاد والسياسة والمناخ والطاقة والإدارة وريادة الأعمال، إلى جانب سلسلة "آفاق استراتيجية"، التى يقدمها نخبة من الخبراء والمفكرين لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية. كما يتيح الجناح إصدارات إلكترونية، ومنصة "حوار" التى تربط بين الحكومة والمواطنين، بالإضافة إلى عروض وثائقية تسلط الضوء على أبرز إنجازات المركز خلال عام 2024.

حظيت الزيارة بتفاعل كبير من الطلاب، الذين أبدوا اهتمامهم بالإصدارات المعروضة، وأشادوا بالدور الذى يقوم به المركز فى دعم اتخاذ القرار وتوفير البيانات الدقيقة التى تساهم فى صياغة السياسات المستقبلية، معربين عن استفادتهم من هذه التجربة المعرفية القيمة.