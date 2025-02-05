ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة للطب البيطرى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى والدكتور ريمون فايز وأطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، حملة على الأسواق ومحلات الجزارة والسوبرماركت ومنافذ بيع اللحوم بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع الإدارة التموينية ومباحث التموين، وتم ضبط 160 كيلو لحوم بلدي ودواجن ودهون ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفات.

وقد شدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.