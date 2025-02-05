صناعة العطور من أيام الفراعنة.. شاهد أسرارا وحكايات من داخل مقبرة بيتوزيروس

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منطقة تونا الجبل بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وتحديدا من داخل مقبرة بيتوزيروس.

قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن تونا الجبل تقع غرب مدينة ملوى بمحافظة المنيا، وكانت تعرف قديما باسم تاونس وتعنى البركة وقد كانت الجبانة الخاصة بالإقليم الـ15 من أقاليم الصعيد ومنطقة تونا الجبل تضم بين جنباتها أهم مقبرتين، هما بيتوزيرس ومقبرة ازادورا شهيدة الحب، حيث يرجع تاريخ مقبرة بيتوزيرس إلى عام 300 قبل الميلاد وهى مقبرة كبير كهنة الإله تحوت، ويشبه دور العبادة فى مظهره من الخارج، وواجهتها الأمامية نقشت عليها مظاهر الحياة اليومية والصناعات أما الحجرة الثانية فقد نقشت بها رسوم أغلب الألهة المصرية القديمة، وكان بالمقبرة تابوت بيتوزيرس الذى نقل إلى المتحف المصرى.

ليس ذلك فحسب بل أيضا تضم تونا الجبل السراديب أو جبانة الإله تحوت وهو القرد والطائر أبو منجل إله الحكمة والمعرفة وقد أنشأ فى أحد السراديب متحفا يضم بعض المقتنيات، التى وجدت فى هذه السراديب، هذا إلى جانب الساقية الرومانية التى ترجع العصر الرومانى.

هذا إلى أن المنطقة تضم أيضا استراحة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، والتى استقبلت كبار القادة والفنانين والسياسيين والادباء، وهناك ولدت دعاء الكروان.

وأضاف الأزهرى أن مقبرة بيتوزيروس عليها نقوش تشير إلى مختلف الصناعات ومنها صناعة العطور، تلك النقوش تؤكد أن صناعة العطور صناعة مصرية خالصة، حيث دونت النقوش صناعة العطور من بدايتها الى نهايتها، حتى تخرج العطور بعد مراحل التصنيع.



مقبرة بيتوزيروس 1



مقبرة بيتوزيروس



المناطق الاثرية



جدران المقبرة